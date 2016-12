Spiegel TV Wissen 03:45 bis 04:35 Dokumentation Walking the Nile - Zu Fuß ins Abenteuer Afrika GB 2014 Merken Levison und sein Begleiter Boston erreichen auf ihrer epischen Reise entlang des Nils den Südsudan, der schon seit langer Zeit von inneren Unruhen geprägt ist. Der britische Abenteurer wird davor gewarnt, weiter zu gehen. Doch er lässt sich nicht von seinem Ziel abbringen. Daran kann auch ein Minenfeld nichts ändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Walking the Nile

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 422 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 217 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 152 Min. Krieg der Welten

SciFi-Film

ProSieben 02:45 bis 04:40

Seit 77 Min.