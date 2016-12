Spiegel TV Wissen 22:00 bis 22:45 Dokumentation Fahrt ins Risiko Mit 40 Tonnen über Kanadas Eispisten D 2015 Merken Diese Straße gibt es nur im Winter, für knapp 70 Tage im Jahr. Sie führt über zugefrorene Seen und Flüsse in Nordkanada: die Ice Bridge von Tibbitt nach Contwoyto. Jedes Jahr muss sie aufs Neue erschaffen werden, aus Schnee und Eis. Denn sie ist die einzige Verbindung über Land zu den Diamant- und Goldminen in der nordkanadischen Tundra. Für 70 Tage im Jahr wird sie zur Hauptversorgungsader. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fahrt ins Risiko Regie: Hannes Schuler Kamera: André Zschocke Musik: Sibylle Boeckh