National Geographic Wildlife 21:50 bis 22:40 Dokumentation Animal Fight Club Streit am Strand GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Die Doku-Serie zeigt dieses Mal, was passiert, wenn die wildesten Küstenbewohner gegen ihre Artgenossen kämpfen. Der Film zeigt die härtesten Kämpfe, die an Küsten auf der ganzen Welt ausgetragen werden. Vom gefrorenen Ödland der Arktis zu den tropischen Gewässern Indonesiens - See-Elefanten, so groß wie ein Auto, schlagen während ihrer Kämpfe wild um sich, Komodowarane fressen ihre Artgenossen, und Pinguine benutzen bei ihren wilden Schlachten ihre Flossen. Die Strandparty beginnt erst später - es ist ein wahres Kampffest, ausgetragen ohne Tabus, von den Polen bis zum Äquator. Originaltitel: Animal Fight Club