Kinowelt 14:40 bis 16:20 Komödie Black/White USA 2005 David Ronn, Jay Scherick 16:9 Bis über beide Ohren verliebt, will Simon möglichst bald die Hochzeit mit seiner schönen Freundin Theresa bekannt geben. Zuvor muss er allerdings noch eine mächtige Hürde überwinden - den Besuch bei seinen künftigen Schwiegereltern. Das allein wäre schon problematisch genug, doch Theresa hat ihren Eltern ein winziges Detail verschwiegen: Simon ist weiß. Papa Percy ist voller Stolz auf seine afroamerikanische Abstammung und fällt aus allen Wolken, als Theresa ihm einen "pigmentgestörten" Schwiegersohn präsentiert. Für Simon beginnt das härteste Wochenende seines Lebens. Bildergalerie Schauspieler: Bernie Mac (Percy Jones) Ashton Kutcher (Simon Green) Zoe Saldana (Theresa Jones) Judith Scott (Marilyn Jones) Hal Williams (Howard Jones) Kellee Stewart (Keisha Jones) Robert Curtis Brown (Dante) Originaltitel: Guess Who Regie: Kevin Rodney Sullivan Drehbuch: David Ronn, Jay Scherick, Peter Tolan, William Rose Musik: John Murphy Altersempfehlung: ab 12