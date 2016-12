13th Street 12:15 bis 13:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Tanker USA 2015 Stereo 16:9 Merken Am Strand werden die Leichen einiger Seeleute angespült. Wie sich herausstellt, handelt es sich um die Crew aus dem Öltanker, mit dem Arkady Kolcheck zu tun hatte. Doch nach dem anfänglichen Verdacht, Kolcheck hätte die Besatzung und auch Patrick und Ella Berkeley umgebracht, stellt sich heraus, dass jemand anderes dahinter steckt: der brutale, russische Gangster Karposev. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Special Agent Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: James Hanlon Drehbuch: Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12