Thriller Dum IND 2003 HDTV Uday und Mohan sind jung und voller Ideale: Um ihrem Land zu dienen, wollen beide auf die Polizeischule gehen. Obwohl beide aus ärmlichen Verhältnissen stammen, sind die jungen Männer fest entschlossen, es auch ohne vermittelnde Beziehungen und gegen den Willen ihrer Familien zu etwas zu bringen. Zunächst haben sie Glück: Ihr Ausbilder Sharma sieht das Potential der zwei Freunde und unterstützt sie nach Kräften. Bald haben sich Uday und Mohan einen Ruf als aufrechte, ehrliche Cops erarbeitet. Eines Tages aber wird Udays Freundin Kaveri von dem hochrangigen Polizisten Shankar angegriffen. Uday geht dazwischen und beendet die Handgreiflichkeit. Doch damit hat er sich den blamierten Shankar zum erbitterten Feind gemacht. Als Uday erfährt, dass Shankar notfalls wortwörtlich auch über Leichen geht, ist er entschlossen, den korrupten Cop zu Fall zu bringen. Doch auch Shankar ist zum Kampf bereit - mit allen Mitteln. Hauptdarsteller Vivek Oberoi startete seine Leinwandkarriere auf eher unübliche Weise als Bösewicht in Ram Gopal Varmas hochdekoriertem Gangsterdrama "Company", für den er gleich zwei Filmpreise gewann. Auch abseits des Filmgeschäfts wurde Oberoi mehrfach ausgezeichnet für seinen unermüdlichen Einsatz in der Katastrophenhilfe in Indien. Oberoi engagiert sich im Namen der WHO gegen den Tabakkonsum und ist Vegetarier. Bildergalerie Schauspieler: Vivek Oberoi (Uday Shinde) Dia Mirza (Kaveri) Atul Kulkarni ('Encounter' Shankar) Mukesh Rishi (Raj Dutt Sharma) Sheeba (Lakshmi Sharma) Sushant Singh (Mohan) Govind Namdeo (Deshmukh) Originaltitel: Dum Regie: Eeshwar Nivas Altersempfehlung: ab 16