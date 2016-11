Zee.One 22:15 bis 22:50 Magazin Hinter den Kulissen Khoobsurat IND Merken Blicken Sie hinter die Kulissen eines der schönsten Bollywood-Märchen der letzten Jahre. Khoobshurat erzählt die anrührende Geschichte der jungen Ärztin Mili, deren Mutter immer davon geträumt hat, ihre Tochter würde eines Tages Prinzessin. Als Mili an den Königshof gerufen wird, um die lahmenden Beine des Königs zu betreuen, rückt dieser Traum in greifbare Nähe. Die wunderbare Bollywood-Prinzessin Sonam Kapoor spielt Miri auf charmante und witzige Art, und ist in vielen Interviews offen für die begierigen Fragen der Fans und Reporter. Sie ist die Tochter des legendären Bollywood-Mimen Anil Kapoor, und damit für eine Traumkarriere prädestiniert. Auch ihr männlicher Co-Star Fawad Azfal Khan öffnet sich gern unseren neugierigen Blicken, und weiht uns in die Tips und Tricks der Schauspielkunst ein. Endlich wird auch uns Zuschauern bewusst, wieviel Mühe hinter Musik, Set, Storyline, Regie, Belichtung, Ton, Schnitt und Casting steckt, bis ein wahres Bollywood-Märchen auf den Beinen steht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Making of

