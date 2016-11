Niederlande 2 00:00 bis 00:25 Sonstiges Andries Ruben van der Kaap NL 2016 HDTV Merken Hij is de jongste gast ooit in het programma. Hij is geboren en getogen in Enschede, voelt zich een echte Tukker, maar heeft een grote droom: hij wil priester worden in de Syrisch-orthodoxe kerk. Hij is opgegroeid in de Nederlands Gereformeerde Kerk en bestudeerde als jonge jongen al de grote wereldreligies. Maar hij kwam toch weer bij het christendom uit. In de Syrisch-orthodoxe kerk wordt hij geraakt door de liturgie en door het feit dat deze kerk tot de oudste ter wereld behoort. In deze kerk speelt kerkverlating nauwelijks een rol, omdat ook de jongeren bij de kerk blijven. Vanuit deze kerk ervaart hij ook een hartelijke verbondenheid met de christenen in het Midden-Oosten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andries Knevel Originaltitel: Andries