Niederlande 2 23:20 bis 01:05 Komödie La Délicatesse F 2011 David Foenkinos HDTV Franse romantische komedie. Nathalie is een jonge vrouw die haar man na zeven jaar gelukkig huwelijk verloor bij een auto-ongeluk. Drie jaar nadien rouwt ze nog altijd over de dood van haar echtgenoot. Ze werkt op een groot kantoor, waar ze een Zweedse collega heeft. Deze valt voor Nathalie en maakt haar delicaat het hof. Hij zorgt ervoor dat Nathalie geleidelijk weer terugkeert naar het leven en opnieuw verliefd wordt. Bildergalerie Schauspieler: Audrey Tautou (Nathalie Kerr) François Damiens (Markus Lundl) Bruno Todeschini (Charles) Mélanie Bernier (Chloé) Joséphine de Meaux (Sophie) Pio Marmaï (François) Monique Chaumette (Madeleine) Originaltitel: Delicacy Regie: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos Drehbuch: David Foenkinos Musik: Émilie Simon