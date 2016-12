Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Andrea Beer, ARD Wien, zum Ergebnis der Bundespräsidentenwahl in Österreich / Gespräch mit Jan-Christoph Kitzler, ARD Rom, zum Ergebnis des Referendums in Italien / Gespräch mit Niels Annen, Außenpolitischer Sprecher der SPD, zu den Entscheidungen in Österreich und Italien / Gespräch mit Martin Binder, BR-Studio Traunstein, zum Urteil im Prozess gegen den Fahrdienstleiter vom Zugunglück in Bad Aibling / Ausbau von DAB+ und die Rolle der Autoindustrie / Die französische Sängerin Patricia Kaas feiert ihren 50. Geburtstag / Die Presse mit Christoph Wöß / Gedanken zur Adventszeit von Werner Küstenmacher / Ende der Welt von Katharina Hübel Merken Gespräch mit Andrea Beer, ARD Wien, zum Ergebnis der Bundespräsidentenwahl in Österreich / Gespräch mit Jan-Christoph Kitzler, ARD Rom, zum Ergebnis des Referendums in Italien / Gespräch mit Niels Annen, Außenpolitischer Sprecher der SPD, zu den Entscheidungen in Österreich und Italien / Gespräch mit Martin Binder, BR-Studio Traunstein, zum Urteil im Prozess gegen den Fahrdienstleiter vom Zugunglück in Bad Aibling / Ausbau von DAB+ und die Rolle der Autoindustrie / Die französische Sängerin Patricia Kaas feiert ihren 50. Geburtstag / Die Presse mit Christoph Wöß / Gedanken zur Adventszeit von Werner Küstenmacher / Ende der Welt von Katharina Hübel In Google-Kalender eintragen Moderation: Uwe Pagels

