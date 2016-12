Bayern 2 15:00 bis 16:00 Sonstiges "Orphée Mécanique" 2016-12-05 20:03 Merken 2006 entwickelte Felix Kubin eine Neufassung des antiken Orpheus-Mythos in Anlehnung an Dino Buzzatis ungewöhnlichen Pop-Art-Comic Orphi und Eura. Orpheus' Lieder wurden in diesem akustischen Comic zu hörbar gemachten Erinnerungen, die den Begriff des Songs über seine traditionellen Grenzen hinaus ins Experimentelle und Fragmentarische erweitern. 2012 hat Kubin sich noch einmal mit der Formfrage auseinandergesetzt und aus dem handlungsorientierten Comic einen assoziativen akustischen Film gestaltet. "Es ist ein Metahörspiel, eine Parabel, eine poetische Auflösung, die Motive der ursprünglichen Geschichte verwendet, aber offener, experimenteller angelegt ist." (Felix Kubin) "Mit Orphée Mécanique hat Kubin weit mehr als eine Neubearbeitung seines Hörspiels Orpheus' Psykotron von 2006 geschaffen. Er hat sich von seiner ursprünglichen Inspirationsquelle, Dino Buzzatis Pop-Art-Comic Orphi und Eura, entfernt und den Stoff in eine 'zeitgenössisch-anachronistische' (The Wire) Radioform gebracht." (Jurybegründung zum Hörspiel des Jahres 2012). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Lars Rudolph, Gerhard Garbers, Yvon Jansen, Charlotte Crome, Traugott Buhre, Marlen Diekhoff, Yvon Jansen, Leéna Fahje, Nikola Duric, Ensemble Intégrales Regie: Felix Kubin Musik: Felix Kubin