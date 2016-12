Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioFeature Noch einmal das Leben - Debbie Milkes langer Weg in die Freiheit - begleitet von Margot Litten Merken 1991 wurde Debra Milke, Tochter einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters, im US-Bundesstaat Arizona zum Tode verurteilt - wegen Anstiftung zum Mord an ihrem kleinen Sohn Christopher. Beweise dafür gab es nicht - nur die Aussage eines zwielichtigen Polizisten, sowie ein angebliches Geständnis, für das Zeugen und Belege fehlten. Ein Heer von Anwälten, Bürgerrechtlern, Freunden - und nicht zuletzt Debbies Mutter, die Deutsche Renate Janka - kämpften 23 Jahre lang um ihre Freilassung. 2013 wurde Debbie schließlich gegen Auflagen aus dem Gefängnis entlassen, im Frühjahr 2015 wurde das Verfahren endgültig eingestellt. Margot Litten hat Debbies Schicksal seit 18 Jahren journalistisch begleitet, und sich seit ihrer Freilassung immer wieder mit ihr getroffen. Bei diesen Begegnungen ging es um die kleinen und großen Fortschritte, um Träume und Alpträume, um die äußere, aber auch die innere Freiheit - kurz : um den Weg zurück ins Leben. In Google-Kalender eintragen