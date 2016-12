Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges Diwan Das Büchermagazin Der Klassiker neue Kleider. Porträt der Illustratorin Kat Menschik, die Kafkas "Landarzt", Shakespeares "Romeo und Julia" und weiteren Klassikern der Weltliteratur Gewand und Gestalt gibt / "Die unbekannte Terroristin". Ein früher Roman des Booker-Preisträgers Richard Flanagan / Die Krimi-Kolumne. Neue Krimis von Rita Falk und Franz Dobler / Wie umgehen mit der Ungleichheit? Eine Sammelrezension aktueller Sachbücher: Stephan Lessenich: "Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis"; Anthony B. Atkinson: "Ungleichheit. Was wir dagegen tun können"; Heinz Bude/Philipp Staab (Hrsg.): "Kapitalismus und Ungleichheit. Die neuen Verwerfungen" / "Herz der Finsternis". Hörspiel von Orson Welles nach der gleichnamigen Erzählung Joseph Conrads (DAV) / Das literarische Rätsel / Musik: David Becker - Sounds of the World [Wonderland Records] Merken Der Klassiker neue Kleider. Porträt der Illustratorin Kat Menschik, die Kafkas "Landarzt", Shakespeares "Romeo und Julia" und weiteren Klassikern der Weltliteratur Gewand und Gestalt gibt / "Die unbekannte Terroristin". Ein früher Roman des Booker-Preisträgers Richard Flanagan / Die Krimi-Kolumne. Neue Krimis von Rita Falk und Franz Dobler / Wie umgehen mit der Ungleichheit? Eine Sammelrezension aktueller Sachbücher: Stephan Lessenich: "Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis"; Anthony B. Atkinson: "Ungleichheit. Was wir dagegen tun können"; Heinz Bude/Philipp Staab (Hrsg.): "Kapitalismus und Ungleichheit. Die neuen Verwerfungen" / "Herz der Finsternis". Hörspiel von Orson Welles nach der gleichnamigen Erzählung Joseph Conrads (DAV) / Das literarische Rätsel / Musik: David Becker - Sounds of the World [Wonderland Records] In Google-Kalender eintragen