Bayern 2 15:05 bis 16:35 Sonstiges "Die Odyssee des Homer" Merken Anders als Penelopeia, die ein angeregtes Gespräch mit dem fremden Bettler führt, erkennt die Amme Eurykleia Odysseus sofort, als sie eine Narbe an seinem Bein entdeckt. Doch Odysseus verpflichtet sie zum Stillschweigen. Als Bettler getarnt weilt er an seinem eigenen Hof und muss sich von den unverschämten Freiern beleidigen lassen. Penelopeia kommt währenddessen auf die Idee, unter den Freiern einen Wettkampf ausführen zu lassen. Wer von ihnen es schaffen sollte, den Bogen des Odysseus zu spannen und einen Pfeil durch zwölf Ösen zu schießen, den werde sie heiraten. Die Freier lassen sich darauf ein und einer nach dem anderen scheitert. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dieter Mann Regie: Christoph Martin Musik: Christoph Martin