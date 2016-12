Bayern 2 09:05 bis 11:00 Sonstiges orange Samstagsmagazin Instagram: Der Journalist und Buchautor Tin Fischer über die Weltsicht auf Instagram / Italien vor dem Referendum: Ein Gespräch mit dem Gießener Politologen und Italienkenner Markus Grimm / Olympiafunktionäre und der Sport: Kulturwissenschaftler Klaus Zeyringer über die Entwicklungen im olympischen Sport / Kuba: Vor der Beisetzung Fidel Castros / Die Tiere in Bilderbüchern: Gestern und heute, bei uns und in aller Welt / Die Union und die Kanzlerin: Eine Reportage aus der Fraktion / orange am Zeitungskiosk: Wien / Zametzers Zweitstimme: Hackerangriff auf Telekomrouter, Islamisten im Verfassungsschutz - sind wir vor gar nichts mehr sicher? / Lebensart: Gesellschaftsspiele in der Bar - eine nette Mode in Frankreich / Mathe in der Grundschule: Nach dem TIMSS-Schulleistungsvergleich / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mitraten und ein Digitalradio gewinnen Merken Instagram: Der Journalist und Buchautor Tin Fischer über die Weltsicht auf Instagram / Italien vor dem Referendum: Ein Gespräch mit dem Gießener Politologen und Italienkenner Markus Grimm / Olympiafunktionäre und der Sport: Kulturwissenschaftler Klaus Zeyringer über die Entwicklungen im olympischen Sport / Kuba: Vor der Beisetzung Fidel Castros / Die Tiere in Bilderbüchern: Gestern und heute, bei uns und in aller Welt / Die Union und die Kanzlerin: Eine Reportage aus der Fraktion / orange am Zeitungskiosk: Wien / Zametzers Zweitstimme: Hackerangriff auf Telekomrouter, Islamisten im Verfassungsschutz - sind wir vor gar nichts mehr sicher? / Lebensart: Gesellschaftsspiele in der Bar - eine nette Mode in Frankreich / Mathe in der Grundschule: Nach dem TIMSS-Schulleistungsvergleich / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mitraten und ein Digitalradio gewinnen In Google-Kalender eintragen Moderation: Gabi Kautzmann

