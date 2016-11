Sport1+ 01:20 bis 03:00 Sport Rugby - Länderspiel Deutschland - Brasilien, in Leipzig Merken Im November stehen für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft in Frankfurt, Heidelberg und Leipzig drei wichtige Länderspiele auf dem Programm. In den Duellen gegen Uruguay und Brasilien geht es für die deutsche Auswahl um wichtige Weltranglistenpunkte. Zudem dienen die Partien bereits zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Frühjahr. Gegen die Brasilianer gehen die Gastgeber als Favoriten auf Feld. SPORT1 überträgt die Partie aus Leipzig live, im Vorlauf werden die Highlights des ersten Aufeinandertreffens der beiden Teams zusammengefasst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

