Nick 00:00 bis 00:25 Dokusoap Friendzone Friendzone 106 USA Merken Jamie ist in den Freund und Heimwerker ihrer Familie verliebt und möchte ihn das endlich wissen lassen. Doch um Steves Herz zu gewinnen, muss sie alles auf eine Karte setzen. Sagt er nein, verliert Jamie einen Freund und ihre Familie muss sich einen neuen Heimwerker suchen. Jackie und Frank sind beste Freunde und haben zusammen fast 200 Pfund abgenommen. Ihr Gewicht ist kleiner geworden, aber Jackies Liebe für Frank ist immer weiter gewachsen. Jackie muss herausfinden, ob Frank mehr in ihr sieht als nur einen Trainingspartner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Friendzone