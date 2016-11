Nick 17:45 bis 18:15 Kinderserie Henry Danger Der Weltraumstein USA 2014 Merken Ein Felsbrocken aus dem Weltall, der bei Mr Gooch im Laden herumliegt, entpuppt sich als Alien-Ei. Ray versucht das ausgeschlüpfte Wesen wieder einzufangen; dieses hat sich jedoch unbemerkt in Henrys Rucksack, und somit auch in dessen Haus geschlichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jace Norman (Henry Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Riele Downs (Charlotte Bolton) Sean Ryan Fox (Jasper Dunlop) Ella Anderson (Piper Hart) Duncan Bravo (Mr. Gooch) Jeffrey Nicholas Brown (Mr. Hart) Originaltitel: Henry Danger Regie: Russ Reinsel Drehbuch: Jake Farrow, Dan Schneider, David Malkoff Musik: Michael Corcoran