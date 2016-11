ORF 3 02:10 bis 02:55 Diskussion MERYNS sprechzimmer Schönheit auf Bestellung - Therapie oder smartes Geschäft Schönheit auf Bestellung - Therapie oder smartes Geschäft A 2016 2016-11-23 04:05 Stereo 16:9 Merken Wie schön müssen wir in einer von Bildern dominierten Welt sein - Gegenwärtig sind Jugendlichkeit und Attraktivität sowie der Wunsch danach allgegenwärtig und stehen für Leistung und Erfolg. Um dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen, legen sich immer mehr Menschen unters Messer. Und sie werden immer jünger. Eine Nasen-OP als Maturageschenk? Keine Seltenheit. Selbstoptimierung und Schönheitsindustrie boomen und mit ihr die Risiken dieser Behandlungen, doch auch die Möglichkeiten, die sich im Bereich der rekonstruktiven Chirurgie ergeben, werden immer mehr. Zu Fluch oder Segen, Chancen und Risiken der Schönheitschirurgie diskutieren mit Professor Meryn in dieser Sendung Dr. Kurt Vinzenz, der "Leonardo da Vinci der Schönheitschirurgie" (lt. Spiegel), Patientenanwältin Dr. Sigrid Pilz und die Psychologin Mag. Michaela Langer, die aus Forschung und Vortragstätigkeit langjährige Erfahrung als Körperbildexpertin aufweist. (Das gesunde Gespräch 2016) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Prof. Siegfried Meryn Gäste: Gäste: Prof. Dr. Kurt Vinzenz, Dr. Sigrid Pilz (Patientenanwältin), Mag. Michaela Langer (Psychologin) Originaltitel: Meryns Sprechzimmer