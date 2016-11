ORF 3 22:55 bis 00:00 Diskussion DialogForum Generation What Generation What A 2016 Stereo 16:9 Merken Das Selfie einer ganzen Generation ist fertig: Insgesamt haben knapp eine Million Menschen in 35 Staaten mitgemacht, fast 90.000 Österreicher/innen haben sich mit 149 Fragen zu Politik und Sex, zu Bildung und Glück, zu Arbeit und Europa auseinandergesetzt. Das ORF-DialogForum diskutiert die Ergebnisse: Ticken die jungen Österreicherinnen und Österreicher anders als die anderen? Was will die Generation What von Europa, von der Politik, voneinander? Wem vertraut sie? Was will sie beibehalten, was ändern? Und: Was bedeutet das alles für die Zukunft? Eine Debatte mit Tobias Bönte (Bayerischer Rundfunk), dariadaria (Bloggerin), Lisa Eckart (Kabarettistin), Fritz Jergitsch, (Die Tagespresse), KsFreak (YouTuber), Florian Oberhuber (SORA). Moderation: Philipp Hansa (Ö3). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philipp Hansa Gäste: Gäste: Tobias Bönte (Bayerischer Rundfunk), dariadaria (Bloggerin), Lisa Eckart (Kabarettistin), Fritz Jergitsch (Die Tagespresse), KsFreak (YouTuber), Florian Oberhuber (SORA) Originaltitel: DialogForum