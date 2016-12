ATV 2 00:20 bis 02:10 Actionfilm Turbulence USA 1997 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Serienkiller Ryan Weaver soll Heiligabend in einer Boeing 747 von New York nach L.A. geflogen werden, wo eine Verurteilung zu lebenslanger Haft auf ihn wartet. Den Psychopathen in einer Passagiermaschine zu überstellen erweist sich aber schon kurz nach dem Start als fataler Fehler: Denn bei der ersten Gelegenheit schaltet er seine vier Bewacher sowie die Piloten aus und nimmt die restlichen Passagiere als Geiseln. Um dem scheinbar unvermeidlichen Absturz der Maschine zu entgehen, kontaktiert die Stewardess Teri Halloran die Bodenkontrolle, um die Boeing notfalls selbst zu landen. Doch so schnell lässt sich Weaver keinen Strich durch die Rechnung machen: Er versucht Teri ebenfalls zu töten und bringt das Flugzeug in schwere Turbulenzen ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Ryan Weaver) Lauren Holly (Teri Halloran) Brendan Gleeson (Stubbs) Hector Elizondo (Lt. Aldo Hines) Rachel Ticotin (Rachel Taper) Jeffrey DeMunn (Brooks) John Finn (FBI Agent Frank Sinclair) Originaltitel: Turbulence Regie: Robert Butler Drehbuch: Jonathan Brett Kamera: Lloyd Ahern II Musik: Shirley Walker Altersempfehlung: ab 16