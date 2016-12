ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Der falsche Klon USA 2003 Stereo Merken Ein dreizehnjähriger Junge sorgt im Stargate Center für Verwirrung. Er behauptet Jack O'Neill zu sein und kann sich nicht nur an Details aus dessen Leben erinnern, sondern verhält sich auch wie er. Als Dr. Fraiser (Teryl Rothery) ihn untersucht und seine DNS völlig mit Jacks übereinstimmt, ist sich das Team sicher, seinen Colonel vor sich zu haben. Daniel (Michael Shanks) meint, dass Jacks Verjüngung mit Versuchen zusammenhängt, die die Asgards mit Menschen machten. Doch die Ärztin entdeckt eine Anomalie in der DNS des jungen Jack, die bedeutet das der Junge ein Klon des wahren Jack ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain / Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Teryl Rothery (Dr. Janet Frasier) Noah Beggs (Security Force) Don S. Davis (Major General George Hammond) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12