Reportage 24 Stunden - Polizeieinsatz in Graz A 2014 2016-12-05 Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs, in den 17 Bezirken der steirischen Hauptstadt wohnen insgesamt 271.984 Menschen. Der fünfte Grazer Bezirk Gries gilt als multikultureller Brennpunkt der Stadt. Während die Gegend früher aufgrund von zahlreichen Rotlichtlokalen berühmt-berüchtigt war, ist sie mittlerweile als Zentrum des Grazer Suchtgifthandels bekannt. Vor allem der Griesplatz gilt als Umschlagplatz für Drogen. Der 5,05 Quadratkilometer große Bezirk Gries ist das Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Karlauerstraße. 35 Polizisten, darunter zwölf Frauen, sind dort beschäftigt. Obwohl Gries flächenmäßig zu den kleinsten Grazer Bezirken zählt, folgt für die Beamten ein Einsatz auf den nächsten. So stehen Amtshandlungen in Zusammenhang mit Drogen, Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Raub an der Tagesordnung. In der bereits neunten Staffel des Erfolgsformats "24 Stunden" begleitet ATV die Beamten der Inspektion Karlauerstraße bei ihrem täglichen Dienst und ihren spannenden, herausfordernden und manchmal auch kuriosen Einsätzen in Graz. Originaltitel: 24 Stunden - Polizeieinsatz in Graz