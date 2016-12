ATV 16:00 bis 16:30 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Ein Colonel tritt ab USA 1997 2016-12-06 12:40 Stereo Merken Jill erhält einen Anruf von ihren Eltern, die sie am Wochenende besuchen wollen. Doch da sie eine anstrengende Woche hatte und sich nach einem ruhigen Wochenende sehnt, behauptet Jill, mit einer Grippe im Bett zu liegen. Am nächsten Tag erfährt sie, dass ihr Vater gestorben ist. Sie wird von heftigen Gewissensbissen gequält, weil sie ihn noch kurz vor seinem Tod angelogen hat. Bei der Beerdigung kann sie ihr schlechtes Gewissen schließlich nicht mehr verbergen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Peter Bonerz Drehbuch: Bruce Ferber, Lloyd Garver Kamera: Donald A. Morgan