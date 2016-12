ATV 12:35 bis 13:40 Krimiserie Hubert und Staller Folge: 21 Villa gekauft wie gesehen D 2012 Stereo Merken Ein Anrufer meldet einen Einbruch in eine Villa. Vor Ort stolpert Staller und schlägt mit seinem tollpatschigen Auftritt die Unbekannten in die Flucht. Bei der ungeschickten Aktion wird eine Wand beschädigt, hinter der ein Skelett einer Frau zum Vorschein kommt. Die Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass in der Villa eine Séance abgehalten werden sollte. Die beiden Polizisten werden das Gefühl nicht los, dass die gefundene Leiche und die spirituelle Sitzung etwas miteinander zu tun haben. Sie hoffen, dass ihnen das "Medium von Miesbach" weiterhelfen kann. Staller ist sofort von dem Gedanken fasziniert, mit Toten in Kontakt treten zu können - ganz im Gegensatz zu Hubert. Als Staller erfährt, dass auch die Einbrecher zuvor das Medium um Hilfe gebeten hatten, kommt ihm eine zündende Idee?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Tramitz (Franz Hubert) Helmfried von Lüttichau (Johannes Staller) Michael Brandner (Reimund Girwidz) Monika Gruber (Barbara Hansen) Annett Fleischer (Sonja Wirth) Paul Sedlmeir (Martin Riedl) Carin C. Tietze (Sabrina Rattlinger) Originaltitel: Hubert und Staller Regie: Werner Siebert Drehbuch: Philip Kaetner Kamera: Thomas Wittmann Musik: Gerd Ekken Gerdes