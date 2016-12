SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges Essay Trost des Todes. Musik in der neueren französischen Literatur Merken Jugendliche erstechen einen berühmten Pianisten, der nach der Ermordung weiterlebt; andere Jugendliche erzwingen den Abbruch des Streichquartetts eines Komponisten, der bald sterben wird; der Jazz als Jungbrunnen für ältere Heizungstechniker; ein Schriftsteller sucht seine Vergangenheit in Mozarts Klarinettenkonzert; ein Gambenstück weckt Tote auf und führt zum Tode; der männliche Stimmbruch als Motivation zum Komponieren. Da hat sich einiges Musikalisches angesammelt in den Romanen und Traktaten der ehemaligen Psychoanalytiker Jean Echenoz, Christian Gailly, Pascal Quignard und Michel Serres (er vormals Seemann). Welche Rolle spielt Musik in dieser Literatur und welche neuen Einsichten eröffnen uns diese Dichter über Musik? In Google-Kalender eintragen