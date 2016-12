Sky Sport Austria 12:45 bis 15:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga RZ Pellets WAC - SK Puntigamer Sturm Graz, 18. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Nach der 0:2-Heimpleite gegen die Admira hatte Sturm-Trainer Franco Foda mächtig Grund zum Ärger. Mit der Niederlage haben die Steirer nicht nur nur einen Sieg aus den letzten fünf Partien geholt, sie sind auch die Tabellenführung an den SCR Altach los. "Wir sind enttäuscht. Nach vorne haben wir einfach zu viele Fehler gemacht. Eigentlich muss man gegen eine solche Mannschaft in Führung gehen." Gegen den WAC muss die Grazer Leistung besser werden, will der SK nicht dauerhaft die Rücklichter von Überraschungsteam Altach sehen. Allerdings: Die Wolfsberger tankten zuletzt reichlich Selbstbewusstsein. In St. Pölten schossen die Kärntner den SKN mit 4:0 aus dem Stadion. Kommentar: Philipp Paterni. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie