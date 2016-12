Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges con passione Zum 70. Geburtstag des Tenors José Carreras (1) Merken <bk>Ruperto Chapí y Lorente: "La Bruja", Jota (English Chamber Orchestra, Leitung: Antoni Ros-Marbá)<ek><bk>Pietro Mascagni: "Cavalleria rusticana", Szene und Trinklied des Turiddu (Ambrosian Opera Chorus; Philharmonia Orchestra, Leitung: Riccardo Muti)<ek><bk>Francesco Cilea: "L'Arlesiana", Lamento des Federico aus dem 2. Akt (London Symphony Orchestra, Leitung: Jesús López Cobos)<ek><bk>Gaetano Donizetti: "Lucia di Lammermoor", Szene und Duett Edgardo - Lucia aus dem 1. Akt (Montserrat Caballé, Sopran; New Philharmonia Orchestra, Leitung: Jesús López Cobos)<ek><bk>Giacomo Puccini: "Tosca", Arie des Cavaradossi aus dem 3. Akt (Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, Leitung: Colin Davis)<ek><bk>Giuseppe Verdi: "Don Carlo", Duett Don Carlo - Rodrigo aus dem 1. Akt (Piero Cappuccilli, Bariton; Chor der Deutschen Staatsoper; Berliner Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan)<ek><bk>Georges Bizet: "Carmen", Finale aus dem 4. Akt (Agnes Baltsa, Mezzosopran; Choeur de l'Opéra National de Paris; Berliner Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan) In Google-Kalender eintragen