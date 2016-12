ORF 3 03:45 bis 04:45 Porträt Königin Josefine - Die Hawelkas und ihr Café A 2002 2016-12-06 14:40 Untertitel 16:9 Merken Die legendärste Caféhausinstitution in Wien ist wahrscheinlich das Hawelka. Legendär auch deshalb, weil es bis vor wenigen Jahren ganz in den Händen des Betreiber-Ehepaares Josefine und Leopold Hawelka lag, die diesem an sich schlichten Lokal die Aura verliehen, die es spätestens seit dem legendären Danzer-Song ?A Nackerter im Hawelka? nicht mehr los wurde. Andrea Eckert porträtierte 2002 das Hawelka-Paar, das über mehr als sechs Jahrzehnte die Geschicke des berühmten Kaffeehauses gelenkt hatte. Der Film begleitete Frau Hawelka auf ihrem nächtlichen Marathon durch das Kaffeehaus - von der Ablöse mit ihrem Mann um ca. 16.00 Uhr bis zur Sperrstunde zwischen 2.00 und 4.00 Uhr und auf ihrem Heimweg durch die leere Wiener Innenstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Königin Josefine - Die Hawelkas und ihr Café

