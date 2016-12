ORF 3 00:15 bis 01:15 Diskussion Wiener Vorlesungen Über Hilfe und Helfen Über Hilfe und Helfen A 2016 2016-12-05 04:45 Stereo 16:9 Merken Zu einer "Wiener Vorlesung" direkt aus dem RadioKulturhaus begrüßt Hubert Christian Ehalt Pater Georg Sporschill und Paul Chaim Eisenberg. Sporschill hat in Wien verschiedene Sozialeinrichtungen gegründet, in Rumänien setzt er sich für Roma-Familien ein. Eisenberg war bis Juni 2016 Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. In den "Wiener Vorlesungen" diskutieren sie darüber, wie individuelle Hilfe und die Gestaltung einer gerechteren und besseren Gesellschaft zusammenhängen - und auch einander brauchen. Für eine musikalische Untermalung sorgt das Roma-Ensemble "Satra Elijah". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubert Christian Ehalt Gäste: Gäste: Pater Georg Sporschill, Paul Chaim Eisenberg Originaltitel: Wiener Vorlesungen