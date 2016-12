ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Österreichische Wahrzeichen: Geschichten aus dem süßen Österreich - mit Mirjam Weichselbraun A 2016 2016-12-05 01:15 Stereo 16:9 Merken Wenn Zucker glücklich macht, muss Österreich ein sehr glückliches Land sein. Die böhmische Küche hat hier von Palatschinken bis Zwetschgenknödel jede Menge süßer Spuren hinterlassen. Hinzu kommen Tortenklassiker wie die Sachertorte bis Naschereien à la Mozartkugel. So ist die Konditorei in den Rang eines österreichischen Wahrzeichens aufgestiegen. Die ORFIII-Serie ?Österreichische Wahrzeichen? steht diesmal ganz im Zeichen der süßen Versuchungen. Regisseur Kurt Mayer erzählt, wie die Rezepte zustande gekommen und warum sie so erfolgreich geworden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirjam Weichselbraun Originaltitel: Österreichische Wahrzeichen Regie: Kurt Mayer