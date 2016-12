ORF 3 15:40 bis 16:30 Dokumentation Universum History Liebe, Macht, Tod - Der Hof Heinrich VIII. Liebe, Macht, Tod - Der Hof Heinrichs VIII. D Stereo 16:9 Merken Heinrich der VIII. - ein Mann, ein Mythos! Der Film wagt einen Blick hinter die Fassade seines prachtvollen Hofes, an dem Wahn und Intrigen vielen Menschen den Kopf kosteten. Heinrichs Schreckensherrschaft brachte aber auch neue Generationen und neue Gesellschaftsschichten an die Macht. Zwei Männer im Besonderen, Thomas Wolsey und Thomas Cromwell, der Sohn einen Metzgers und der Sohn eines Schmieds, würden es weit bringen. Doch so leicht wie Heinrich seine Untertanen aufbauen konnte, so leicht konnte er sie auch zerstören. Eine Zeitreise in eine Epoche geprägt von Liebe, Macht und Tod, in eine bemerkenswerte Zeit. Die Dokumentation besucht Schlösser und Paläste in denen Heinrich lebte, untersucht Relikte seiner Zeit, und hört die Meinung von Geschichtsexperten, um die Herrschaft von Heinrich VIII. besser zu verstehen. Deutsche Bearbeitung: Jutta Karger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum History