Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Himmelstürmer D 1998 Das HeliCops-Team mit seinem neuen Piloten Robert Becker nimmt an einer großen Flugschau teil. Hier muss Becker tatenlos zusehen, wie sein alter Fliegerkumpel Jo Brandt mit seiner Frau Pia bei einer Kunstflug-Vorführung abstürzt. Pia überlebt, doch für Jo kommt jede Hilfe zu spät. Als bei der Untersuchung des Flugzeugwracks Spuren einer Manipulation entdeckt werden, beschließen die HeliCops, den Mord aufzuklären. Robert gibt sich vor Kessler, dem Chef der Kunstflugtruppe, als neuer Partner von Pia aus und recherchiert heimlich. Warum verfügt Kessler, gestern fast bankrott, heute über ansehnliche finanzielle Mittel? Endlich finden die HeliCops heraus, dass Kessler die Flucht des Mafioso Romanow ins Ausland deichseln soll - Jo musste sterben, weil er bei der Aktion nicht mitmachen wollte. Noch ehe Robert und Rubelli die Flucht verhindern können, werden sie enttarnt und im Kerosinlager des Fliegerstützpunkts eingesperrt - in wenigen Minuten wird ein Zeitzünder den Treibstoff in Flammen aufgehen lassen...