ORF 1 20:15 bis 22:05 Komödie Crazy, Stupid, Love. USA 2011 2016-12-05 01:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Hervorragend besetzte, außerordentlich charmante Beziehungskomödie. Star-Comedian Steve Carell ('The Big Short') steckt tief in der Krise. Seine große Liebe Julianne Moore ('Still Alice') will nach 25 Ehejahren die Scheidung. Ryan Gosling ('La La Land', 'The Nice Guys', 'Drive') nimmt sich als smarter Womanizer seiner an und erlebt mit Emma Stone ('La La Land', 'The Amazing Spider-Man 1 & 2') selbst emotionales Neuland. Ein wunderbar vergnüglicher Reigen, der beste Unterhaltung garantiert! Cal Weaver fällt aus allen Wolken. Nach 25 Ehejahren eröffnet ihm seine Frau, dass sie eine Affäre hat und die Scheidung will. Zutiefst verzweifelt und voller Selbstmitleid flüchtet Cal allabendlich in eine Bar und ertränkt seinen Kummer im Alkohol. Dort wird Womanizer Jacob Palmer auf ihn aufmerksam. Mit neuem Styling und zahlreichen Tipps will er den biederen Familienvater in einen Aufreißertypen wandeln. Trotz unerwarteter Erfolge kann Cal seine große Liebe Emily nicht vergessen. Und auch Jacob lernt durch Zufallsdate Hannah plötzlich ungewohnte Gefühle kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Carell (Cal Weaver) Ryan Gosling (Jacob Palmer) Julianne Moore (Emily Weaver) Emma Stone (Hannah) Marisa Tomei (Kate Taffety) Kevin Bacon (David Lindhagen) Analeigh Tipton (Jessica) Originaltitel: Crazy, Stupid, Love Regie: Glenn Ficarra, John Requa Drehbuch: Dan Fogelman Kamera: Andrew Dunn Musik: Christopher Beck, Nick Urata Altersempfehlung: ab 12