ORF 1 16:00 bis 16:20 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Date aus der Röhre USA 2002 Stereo Untertitel Merken J.D. soll sich exklusiv um die Patientin Alex Hanson kümmern, die in der Klinik auf dem frisch geputzten Flur ausgerutscht und gestürzt ist. Während bei ihr eine Computertomographie gemacht wird, überlegt J.D., ob er sie zum Essen einladen soll. Doch Alex steckt in der Röhre - von ihrem Gesicht ist nichts zu sehen. Was, wenn sie furchtbar hässlich ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Elizabeth Bogush (Alex Hanson) Originaltitel: Scrubs Regie: Marc Buckland Drehbuch: Mark Stegemann Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12