ORF 2 20:15 bis 21:10 Reportage Report Spezial zur Bundespräsidentenwahl Die Entscheidung / Das höchste Amt im Staat 2016 2016-12-07 11:55 Stereo 16:9 Merken Anlässlich der wohl endgültigen Entscheidung zur Wahl des Bundespräsidenten präsentiert Susanne Schnabl in einer "Report"-Spezialausgabe am Montag, dem 5. Dezember 2016, um 20.15 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge: Die Entscheidung Was hat schlussendlich über Sieg und Niederlage entschieden, wie nehmen Anhängerinnen und Anhänger der beiden Kandidaten das Ergebnis auf und welche Folgen hat die Bundespräsidentenwahl für das politische Gefüge der Republik? Analysen und Hintergründe, Reportagen und Interviews zur wichtigsten Wahl des Jahres für Österreich. Das höchste Amt im Staat Wie kann der Sieger in einem langen Wahlkampf das höchste Amt im Staat mit Würde und Respekt ausüben? War Österreich politisch wirklich noch nie so tief gespalten wie jetzt? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass auch schon früher Bundespräsidenten ihr Amt unter schwierigen Umständen angetreten haben, nachdem ideologische Lager einander in Wahlkämpfen scheinbar unversöhnlich gegenübergestanden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Schnabl Originaltitel: Report spezial