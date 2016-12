Schweiz 2 00:45 bis 01:30 Actionserie Chicago P.D. Über den Rubikon USA 2014 2016-12-05 04:15 Dolby Digital HDTV Merken Antonio schwebt nach der Befreiungsaktion von Pulpo in Lebensgefahr. Seine Familie macht sich grosse Sorgen um ihn. Hank befiehlt Burgess und Atwater, Antonios und seine Familie im Spital zu bewachen und seelisch zu unterstützen. Nach dem Überfall auf die Einheit will Hank radikale Rache am Kartell üben. Sein Team solle Haftbefehle und Vorschriften vergessen und Antonios Verletzungen ohne Skrupel vergelten. Pulpo soll verhaftet und von Hank gerichtet werden. Zumindest kündigt Hank das Halstead an. Platt erwischt Jin dabei, wie er an Hanks Computer herumpfuscht. Dieser sagt, er installiere nur neue Software. Platt glaubt ihm vorerst. Jin bringt die gestohlenen Daten zu Stillwell, doch dieser drängt ihn, weitere Daten von Hank zu stehlen. Lindsay merkt, dass nach der Rückkehr von Charlie ihre Vergangenheit nicht mehr weiter im Dunkeln bleiben kann. Auch die Vergangenheit von Hank und Olinsky kommt ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Sergeant Henry ?Hank? Voigh) Jon Seda (Detective Antonio Dawson) Sophia Bush (Detective Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Detective Jay Halstead) Patrick John Flueger (Officer Adam Ruzek) Marina Squerciati (Officer Kim Burgess) Elias Koteas (Detective Alvin Olinsky) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Nick Gomez Drehbuch: Craig Gore, Tim Walsh Kamera: Juan Scaiola Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 18