Schweiz 2 22:30 bis 23:15 Magazin sportlounge Geschichten und Hintergründe CH 2016 2016-12-05 23:25 Stereo HDTV Merken Warum sich Fifa-Präsident Gianni Infantino auf Schritt und Tritt gescannt fühlt: Seit knapp 300 Tagen ist Gianni Infantino als Präsident des mächtigsten Sportverbands der Welt im Amt. Immer wieder stand er seither in der Kritik. Im Exklusivgespräch erzählt er, warum er sich auf Schritt und Tritt gescannt fühlt, verteidigt die Wahl seiner Generalsekretärin und erklärt, warum er die WM unbedingt auf 48 Mannschaften aufstocken will. Norwegische Langlaufstars gedopt - hat die einstige "Saubernation" Lücken im Antidopingsystem?: Der norwegische Gesamtweltcupsieger Martin Johnsrud Sundby wurde im Winter 2014/15 während zwei Wochen zwei Mal positiv auf Salbutamol getestet. Deswegen erhielt er rückwirkend eine Sperre von zwei Monaten. Diesen Sommer wurde Therese Johaug, Gesamtweltcupsiegerin bei den Frauen, bei einer Dopingkontrolle erwischt. Sie soll nun für 14 Monate gesperrt werden. Norwegen, wo Langlauf Kultstatus geniesst, ist im Aufruhr. Wieso betrügen die einstigen Volksheldinnen und -helden? Und wurde der Missbrauch möglich, weil das Antidopingsystem Norwegens zu lasch ist? Ines Geipel - unermüdliche Kämpferin für Dopingopfer: Das Staatsdoping zu DDR-Zeiten war allumfassend. Keine Sportart, keine Athletin und kein Athlet war nicht Teil des Dopingsystems. Auch Sprinterin Ines Geipel bekam die blauen Pillen, mit dem in der DDR entwickelte Anabolikum Oral-Turinabol. Ines Geipel gehörte in den 1980er-Jahren zu den besten Sprinterinnen der Welt, doch die Querdenkerin wollte fliehen, wollte in den Westen. Die Stasi wusste von den Fluchtplänen und legte Ines Geipel mit einer inszenierten Blinddarmoperation "auf Eis", wie es die Stasi betitelte. Das Ende der Karriere bedeutete aber nicht das Ende des Kampfes gegen Unrecht und Vergessen. Seit vielen Jahren kämpft sie um Anerkennung und Entschädigung für die vielen tausend Dopingopfer, die das Staatsdoping der DDR verursacht hat. Die "sportlounge"-Reportage zeigt die Geschichte der heldenhaften Vorkämpferin für all die Dopingopfer der DDR, die sonst längst in Vergessenheit geraten wären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffi Buchli