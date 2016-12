Schweiz 2 20:55 bis 21:40 Serien Code Black Das Messer im Hals USA 2015 2016-12-05 02:15 Dolby Digital HDTV Merken Das Team des Angels Memorial Hospital steht nach dem Tod von Gina Perello unter Schock. Die Leitung des Krankenhauses gibt eine interne Untersuchung in Auftrag. Die Ärzte müssen sich vor dem Spitalvorstand verantworten wegen des Vorgehens beim Versuch, Gina wiederzubeleben. Der Chirurg Will Campbell wirft den beiden vor, sie hätten Gina auf in die Chirurgie bringen sollen. Neal und Mike waren der Ansicht, dass eine Verlegung Gina umgebracht hätte. Doch auch Malayas Verhalten wird unter die Lupe genommen. Bilder von Überwachungskameras zeigen, dass Gordon schon seit Monaten immer wieder im Spital war und stets durch Malaya betreut werden wollte. Hätte sie etwas merken müssen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcia Gay Harden (Dr. Leanne Rorish) Luis Guzmán (Jesse Sallander) Raza Jaffrey (Dr. Neal Hudson) Bonnie Somerville (Christa Lorenson) Melanie Chandra (Malaya Pineda) Harry Ford (Angus Leighton) Benjamin Hollingsworth (Mario Savetti) Originaltitel: Code Black Regie: David Von Ancken Drehbuch: Corey Evett, Matthew S. Partney Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12