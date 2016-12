Schweiz 1 00:35 bis 02:10 Drama The Attack LIBN, F, KAT, BEL 2012 Nach dem Roman von Yasmina Khadra Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der in Israel lebende Palästinenser Amin Jaafari (Ali Suliman) wird für seine Leistungen als Arzt mit einem Preis ausgezeichnet. Sein israelisches Umfeld schätzt und bewundert ihn für seine Errungenschaften in der Traumachirurgie. Seit 41 Jahren ist er der erste arabische Arzt, der diesen Preis erhielt. Es scheint, als ob er die Differenzen zwischen den beiden Völkern überbrücken könnte. Doch am nächsten Tag kommt seine Ehefrau Siham (Reymond Amsalem) bei einem Selbstmordattentat in Tel Aviv ums Leben. Amin hilft allen Opfern, so gut er kann - doch viele wollen nicht von einem Palästinenser behandelt werden. Seine Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben beginnt zu bröckeln. Als er erfährt, dass seine Frau wahrscheinlich die Bombe zündete, scheint der Schrecken kein Ende mehr zu nehmen. Amin kann nicht glauben, dass seine Frau den Anschlag verübt hat. Erst nachdem er von der israelischen Polizei brutal verhört wurde, entschliesst er sich, nach Nablus zu reisen. Dort nimmt er die Spur seiner Frau auf und versucht, ihr Motiv zu ergründen. Nach und nach entdeckt er, dass Siham ein Doppelleben geführt hat. Regisseur Ziad Doueiri zeigt den Palästinakonflikt durch die Augen der Hauptfigur, die sich durch die Ermittlungen nach und nach verändert. Doueiris zurückhaltendes Erzähltempo lässt dem Publikum viel Zeit, die Schrecken des Krieges und des Terrors zu beobachten und zu reflektieren. Er bezieht keine klare Stellung und gibt keine einfachen Antworten auf die Probleme des Konfliktes. Dem Film ist Doueiris Arbeit als Kameraassistent auf den Sets von Quentin Tarantino anzumerken: nicht durch die Gewaltdarstellung, wie das Genre des Kriegsfilmes vermuten lassen könnte, sondern durch den polierten Look der Bilder. Diese Bilder, gepaart mit den starken Leistungen der Schauspielerinnen und Schauspieler, ergeben einen Film, der sich einbrennt. Gerade weil er nicht eindeutig Stellung bezieht, sondern viele Seiten des Konflikts aufzeigt, vermag er zu überzeugen. Deshalb wurde "The Attack" an der Frankfurter Buchmesse als Beste internationale Literaturverfilmung ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ali Suliman (Amin Jaafari) Remonde Amsaleem (Siham Jaafari) Evgenia Dodina (Kim) Karim Saleh (Adel) Uri Gavriel (Captain Moshe) Dvir Benedek (Raveed) Ezra Dagan (Ezra Benhaim) Originaltitel: The Attack Regie: Ziad Doueiri Drehbuch: Ziad Doueiri, Joëlle Touma Kamera: Tommaso Fiorilli Musik: Éric Neveux Altersempfehlung: ab 16