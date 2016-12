Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Krebs am Arbeitsplatz - Problem für Betroffene und Arbeitgeber / Kostengünstig - Alte Medikamente in neuen Anwendungsgebieten / Hakenwürmer - Vom Parasiten zur Hoffnung für Allergiker CH 2016 2016-12-06 05:55 Stereo HDTV Merken Krebs am Arbeitsplatz - Problem für Betroffene und Arbeitgeber: Bereits heute leben in der Schweiz rund 64 000 Menschen im erwerbsfähigen Alter mit der Diagnose Krebs, und die Zahlen steigen. Viele von ihnen arbeiten während oder nach der Behandlung weiter; der Arbeitsplatz ist ein wichtiger Anker während der Therapiezeit. Das ist eine grosse Herausforderung, auch für Arbeitgeber, denn Dauer und Verlauf der Behandlung sind nicht absehbar. Irgendwann kann die Grenze erreicht sein, über die hinaus ein Krebskranker für den Betrieb nicht mehr tragbar ist. Kostengünstig - Alte Medikamente in neuen Anwendungsgebieten: Sankt Galler Forscher versuchen, Medikamente neu für die Krebstherapie zu nutzen, die seit Jahren erfolgreich gegen andere Krankheiten eingesetzt werden und daher sicher sind. Eine frühere HIV-Pille beispielsweise schaffte es, in der Therapie von Knochenmarkkrebs die gefürchtete Resistenzbildung gegen die Standardmedikamente aufzuheben. Das wahrscheinlich grosse Therapiepotenzial "alter" Medikamente für die moderne Medizin wird ansonsten jedoch kaum erforscht: Für die Pharmaindustrie ist die Entwicklung neuer und teurer Medikamente lukrativer. Hakenwürmer - Vom Parasiten zur Hoffnung für Allergiker: Auf der Gotthardtunnel-Baustelle 1880 war eine von Hakenwürmern verbreitete Infektion noch ein gefürchtetes Leiden. Heute versucht die moderne Medizin, sich die Überlebensstrategie der Parasiten zunutze zu machen: Der Trick, mit dem der Wurm das menschliche Immunsystem überlistet, könnte zum Beispiel auch gegen Allergien helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls