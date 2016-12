Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Im Rausch der Macht Macht und Politik D 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: In kaum einem Gesellschaftsbereich geht es so sehr um Macht wie in der Politik. Nur wer genügend Macht hat, landet ganz oben im Polit-Olymp. Wie erwirbt man diese Macht? Warum ist ein Präsident wie Donald Trump in den USA möglich, wie kam der Aufstieg von Angela Merkel, wie tickt die Regionalmacht in Bayern? Welche machtvollen Instrumente setzte Adolf Hitler ein? Spannende Antworten dazu - quer durch die Geschichte - liefert Autorin Nathalie Boegel mithilfe von Philosophen, Psychologen, Historikern, Soziologen, Forensikern und Journalisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Rausch der Macht Altersempfehlung: ab 12