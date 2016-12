Spiegel Geschichte 12:25 bis 13:10 Dokumentation Geliebte Feinde - Die Deutschen und die Franzosen Auf die Barrikaden! D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Der 14. Juli 1789 ist ein denkwürdiger Tag. Der Beginn der "Großen Französischen Revolution". Ab sofort sind die Franzosen keine Untertanen mehr, sondern freie Bürger! Es ist der Geburtstag der Nation, auf den ihr Stolz gründet - unabhängig von Rang und Namen, Beruf und Berufung, in guten und in schlechten Zeiten. Über dem Flickenteppich der deutschen Kleinstaaterei hingegen herrscht damals lähmende Starre. Sehnsüchtig blicken viele deutsche Intellektuelle gen Frankreich, träumen auch von einer Revolution. Doch die bleibt ein schwärmerischer Gedanke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geliebte Feinde - Die Deutschen und die Franzosen Altersempfehlung: ab 12