Spiegel Geschichte 09:40 bis 10:30 Dokumentation Graham-Dixons Schätze in... Spanien Der explosive Süden GB 2008 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Die Betrachtung spanischer Kunst unter dem politischen und kulturellen Einfluss der Mauren führt Andrew Graham-Dixon zur Mezquita-Catedral von Cordoba mit ihren 856 Säulen, zur Alcázar von Sevilla, einem der eindrucksvollsten Beispiele maurischer Architektur und auch heute noch ein Wohnsitz der spanischen Königsfamilie, sowie zur Alhambra in Granada, ehemals Residenz der maurischen Herrscher und heute eine beliebte Touristenattraktion. Darüberhinaus stellt Graham-Dixon kulinarische Spezialitäten vor, welche von den Mauren nach Spanien gebracht wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Art of Spain