Servus TV 10:00 bis 11:00 Unterhaltung Hubble Mission Universum Die Sternenbilder am Winterhimmel GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Nächte im Winter sind so dunkel, dass viel mehr Sterne zu sehen sind, als im Sommer. Die Winternächte sind so lang, dass in der Dunkelheit Sternenkonstellationen, wie das Herbstviereck und das Sommerdreieck gleichzeitig am Himmel zu sehen sind. Danach ziehen die Winterbilder über den südlichen Himmel. Faszinierende Sternenbilder, die schon mit einem einfachen Fernglas zu beobachten sind. Der Winterhimmel ist der Höhepunkt für alle Astronomiebegeisterte im Alpenraum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hubble - Mission Universum