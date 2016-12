Servus TV 22:20 bis 23:20 Krimiserie Salamander Rachefeldzug B 2013 2016-12-05 01:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Mord an seiner Frau setzt Detective Paul Gerardi alles daran, die Gruppe "Salamander" zu Fall zu bringen. Dabei verbündet er sich einmal mehr mit dem Generalstaatsanwalt, der seine eigene Salamander-Vergangenheit endlich hinter sich lassen möchte. Als Paul dabei erkennt, dass ihn die Frau des Senators Rasenberg verraten hat, stellt er sich Rasenbergs Pläne in Quere und fängt ihn auf dessen Weg zum König in letzter Sekunde ab... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Filip Peeters (Paul Gerardi) Koen De Bouw (Joachim Klaus) Jo De Meyere (Procureur-generaal Armand Persigal) Mike Verdrengh (Raymond Jonkhere) Lucas Van den Eynde (Carl Cassimon) Gene Bervoets (Guy Rasenberg) Ann Ceurvels (Karin Rasenberg) Originaltitel: Salamander Regie: Frank van Mechelen Drehbuch: Bavo Dhooge Kamera: Lou Berghmans Musik: Steve Willaert Altersempfehlung: ab 16