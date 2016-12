Servus TV 07:00 bis 07:50 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Conquest of the Skies - Rivalen Conquest of the Skies - Rivalen GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach der Erforschung der ersten fliegenden Insekten widmet sich der renommierte Naturforscher und filmer David Attenborough nun dem Aufstieg von neuen, größeren Tieren: ausgestorbenen Reptilien, die mit ihren mit Haut bespannten Flügeln flogen, Dinosauriern, die Federn bildeten und die als Vorfahren der Vögel gelten, und segelnden Säugetieren, die ihr Leben auf den Bäumen hinter sich ließen, um als Fledermäuse die Nacht zu erobern. David Attenboroughs Reise führt zu neuen Funden von Dinosauriern in China. Erstaunliche Computeranimationen lassen Lebewesen, die vor über 200 Millionen Jahren von der Erde verschwunden sind, wieder auferstehen. Neue Kameratechniken zeigen die Geheimnisse des Fluges von Tieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: David Lee Drehbuch: David Attenborough Kamera: Paul Williams

