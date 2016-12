Classica 02:50 bis 06:00 Oper Shakespeare, Ein Sommernachtstraum A 2013 Stereo 16:9 Merken Aus dem Residenzhof Salzburg: "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare - Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Übersetzung und Adaptation von Henry Mason. Musikalische Leitung: Ivor Bolton - Inszenierung: Henry Mason. "Klassisches Sommertheater auf höchstem Niveau" (Kurier). "Was für eine Feier der Fantasie! Was für ein Fest der Sinne!" (Stuttgarter Zeitung). "Wie ein fliegender Zauberflickenteppich ist diese Musik" (Frankfurter Allgemeine Zeitung). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Rotschopf (Theseus / Oberon) Karoline Eichhorn (Hippolyta / Titania) Markus Meyer (Puck) Christian Higer (Egeus) Tanja Raunig (Hermia) Daniel Jeroma (Lysander) Claudius von Stolzmann (Demetrius) Originaltitel: Felix Mendelssohn Bartholdy: Ein Sommernachtstraum Regie: Henry Mason Musik: Felix Mendelssohn Bartholdy

