Richard Strauss: Don Juan - Sergej Rachmaninow: Paganini-Rhapsodie für Klavier und Orchester op. 43 - Johann Sebastian Bach: Violinkonzert a-Moll BWV 1041 - Alexander Skrjabin: Poème de l'extase op. 54. Valentina Lisitsa (Klavier), Julia Fischer (Violine), Baltic Sea Youth Philharmonic; Leitung: Kristjan Järvi. Aus der Berliner Philharmonie. Das BYP wurde 2008 gegründet und besteht aus jungen Musikern der Anrainerstaaten der Ostsee. Kristjan Järvi, geboren 1972 in Tallinn, stammt aus einer großen estnischen Musikerfamilie; 2012 wurde er Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters Leipzig.