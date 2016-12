Classica 22:05 bis 23:35 Musik Die Drei Tenöre - Das Konzert in den Caracalla-Thermen D 2011 Stereo 16:9 Merken Am 7. Juli 1990 wurden 6000 Zuhörer in den römischen Caracalla-Thermen und etwa eine Milliarde Zuschauer an den Fernsehschirmen Zeugen eines spektakulären Ereignisses: Anläßlich der Fußballweltmeisterschaft 1990 traten die drei Tenöre Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras erstmals gemeinsam in einem Benefiz-Konzert auf. Zubin Mehta dirigierte das Orchester aus rund 200 Musikern. Die Veranstaltung fand weit über die Grenzen der Klassik hinaus Beachtung und gilt als Geburtsstunde der populären "Klassik-Events". Werke von Cilèa, Meyerbeer, Puccini, Lehár, Giordano und anderen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Luciano Pavarotti (Tenor), Plácido Domingo (Tenor), José Carreras (Tenor) Originaltitel: 3 Tenors at the Baths of Caracalla